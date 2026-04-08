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Continental Aktie 327800 / DE0005439004

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Lukratives Continental-Investment? 08.04.2026 10:02:19

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor 10 Jahren verloren

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Continental-Aktien gewesen.

Continental
61.28 CHF 6.88%
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Am 08.04.2016 wurde das Continental-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 123.72 EUR. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Continental-Aktie investiert hat, hat nun 8.082 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 498.85 EUR, da sich der Wert eines Continental-Anteils am 07.04.2026 auf 61.72 EUR belief. Mit einer Performance von -50.11 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Continental betrug jüngst 12.55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com