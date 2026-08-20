Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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20.08.2026 10:02:04
DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerzbank-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Commerzbank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurden Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Commerzbank-Anteile bei 5.16 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1’937.609 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 38.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74’791.71 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 647.92 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank belief sich zuletzt auf 43.97 Mrd. Euro. Der Commerzbank-Börsengang fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Commerzbank-Aktie lag beim Börsengang bei 38.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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