DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Commerzbank-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 31.11 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3.214 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2026 122.02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37.96 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 22.02 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Commerzbank eine Marktkapitalisierung von 41.03 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA war der 05.06.2000. Der Erstkurs des Commerzbank-Papiers lag beim Börsengang bei 38.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch