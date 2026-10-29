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29.10.2026 10:02:11
DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Commerzbank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Commerzbank-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 31.11 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3.214 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2026 122.02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37.96 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 22.02 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Commerzbank eine Marktkapitalisierung von 41.03 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA war der 05.06.2000. Der Erstkurs des Commerzbank-Papiers lag beim Börsengang bei 38.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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