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Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

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Performance im Blick 17.09.2026 10:02:07

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Commerzbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Commerzbank
39.33 CHF -2.35%
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Commerzbank-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5.47 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18.292 Commerzbank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.09.2026 758.19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41.45 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +658.19 Prozent.

Am Markt war Commerzbank jüngst 45.90 Mrd. Euro wert. Am 05.06.2000 wurden Commerzbank-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Commerzbank-Papier bei 38.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: mf
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