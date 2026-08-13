Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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13.08.2026 10:02:20
DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Commerzbank gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Commerzbank-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10.30 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Commerzbank-Aktie investiert, befänden sich nun 97.135 Commerzbank-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.08.2026 3’825.16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39.38 EUR belief. Damit wäre die Investition um 282.52 Prozent gestiegen.
Commerzbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44.20 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Commerzbank-Papiere an der Börse XETRA war der 05.06.2000. Damals wurde der erste Kurs des Commerzbank-Papiers bei 38.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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