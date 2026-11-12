DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 12.11.2021 wurden Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Commerzbank-Papier bei 6.95 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1’439.678 Commerzbank-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 40.16 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57’817.45 EUR wert. Damit wäre die Investition um 478.17 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Commerzbank einen Börsenwert von 43.42 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA war der 05.06.2000. Der Erstkurs des Commerzbank-Papiers lag beim Börsengang bei 38.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch