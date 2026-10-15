DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Commerzbank-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6.10 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das Commerzbank-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 163.908 Commerzbank-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’243.24 EUR, da sich der Wert eines Commerzbank-Papiers am 14.10.2026 auf 38.09 EUR belief. Mit einer Performance von +524.32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Commerzbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 41.74 Mrd. Euro. Die Commerzbank-Aktie wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Commerzbank-Anteils bei 38.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch