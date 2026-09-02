DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Brenntag SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 74.70 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 133.869 Brenntag SE-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’374.83 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Anteils am 01.09.2026 auf 62.56 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 16.25 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE belief sich zuletzt auf 9.07 Mrd. Euro. Das Brenntag SE-Papier wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Brenntag SE-Papiers auf 51.10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch