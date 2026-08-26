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Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

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Profitable Brenntag SE-Investition? 26.08.2026 10:02:15

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Brenntag SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Brenntag
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Am 26.08.2025 wurden Brenntag SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Brenntag SE-Anteile an diesem Tag 54.14 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18.471 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’121.91 EUR, da sich der Wert einer Brenntag SE-Aktie am 25.08.2026 auf 60.74 EUR belief. Mit einer Performance von +12.19 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Brenntag SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8.87 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz des Brenntag SE-Papiers fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Das Brenntag SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 51.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Brenntag
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