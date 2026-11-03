DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades BMW-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 92.95 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BMW-Aktie investiert, befänden sich nun 10.758 BMW-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 633.24 EUR, da sich der Wert einer BMW-Aktie am 02.11.2026 auf 58.86 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 36.68 Prozent.

Alle BMW-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34.61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch