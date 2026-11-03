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|Lohnende BMW-Investition?
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03.11.2026 10:02:17
DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen BMW-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades BMW-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 92.95 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BMW-Aktie investiert, befänden sich nun 10.758 BMW-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 633.24 EUR, da sich der Wert einer BMW-Aktie am 02.11.2026 auf 58.86 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 36.68 Prozent.
Alle BMW-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34.61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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