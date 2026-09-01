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BMW-Anlage 01.09.2026 10:02:33

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in BMW-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

BMW
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Am 01.09.2025 wurde das BMW-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BMW-Anteile bei 90.52 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11.047 BMW-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 684.71 EUR, da sich der Wert eines BMW-Anteils am 31.08.2026 auf 61.98 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 31.53 Prozent.

Der Börsenwert von BMW belief sich jüngst auf 37.51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: FotograFFF / Shutterstock.com
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