DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BMW-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 26.08.2015 wurden BMW-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die BMW-Aktie bei 80.62 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die BMW-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.240 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des BMW-Papiers auf 90.94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112.80 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 12.80 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von BMW betrug jüngst 55.39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch