Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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31.08.2026 10:02:22
DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Beiersdorf-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Beiersdorf-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Beiersdorf-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 83.41 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.199 Beiersdorf-Aktien im Depot. Die gehaltenen Beiersdorf-Anteile wären am 28.08.2026 96.42 EUR wert, da der Schlussstand 80.42 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 3.58 Prozent.
Am Markt war Beiersdorf jüngst 17.54 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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