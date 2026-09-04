Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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04.09.2026 10:02:29
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Bayer-Investment gewesen.
Das Bayer-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 50.64 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 197.472 Bayer-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bayer-Aktie auf 49.34 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’743.29 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.57 Prozent verringert.
Der Marktwert von Bayer betrug jüngst 48.32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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