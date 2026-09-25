DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Bayer-Aktie statt. Der Schlusskurs des Bayer-Papiers betrug an diesem Tag 27.25 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 367.040 Bayer-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 18’124.43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49.38 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81.24 Prozent erhöht.

Bayer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48.44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch