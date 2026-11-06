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|Bayer-Investition
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06.11.2026 10:02:07
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bayer von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Bayer-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Bayer-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 49.73 EUR wert. Bei einem Bayer-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 201.106 Bayer-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 56.22 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’306.18 EUR wert. Aus 10’000 EUR wurden somit 11’306.18 EUR, was einer positiven Performance von 13.06 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Bayer eine Marktkapitalisierung von 53.29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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