Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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11.09.2026 10:02:23
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bayer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Bayer-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 11.09.2021 wurde die Bayer-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 45.78 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Bayer-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.185 Bayer-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 48.70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106.39 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.39 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Bayer zuletzt 48.39 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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