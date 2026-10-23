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23.10.2026 10:02:13
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bayer-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Bayer-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Bayer-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Bayer-Aktie betrug an diesem Tag 27.58 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Bayer-Aktie investiert hat, hat nun 3.626 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bayer-Papiers auf 44.21 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 160.30 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60.30 Prozent gesteigert.
Bayer war somit zuletzt am Markt 43.85 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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