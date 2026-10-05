DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BASF von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BASF-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der BASF-Aktie betrug an diesem Tag 64.61 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das BASF-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.548 BASF-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 49.93 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77.27 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22.73 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 43.05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch