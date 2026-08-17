DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden BASF-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 72.08 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das BASF-Papier investiert hätte, befänden sich nun 138.735 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’096.28 EUR, da sich der Wert einer BASF-Aktie am 14.08.2026 auf 51.15 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 29.04 Prozent verringert.

BASF war somit zuletzt am Markt 44.10 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch