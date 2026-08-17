BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
17.08.2026 10:02:40
DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die BASF-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden BASF-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 72.08 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das BASF-Papier investiert hätte, befänden sich nun 138.735 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’096.28 EUR, da sich der Wert einer BASF-Aktie am 14.08.2026 auf 51.15 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 29.04 Prozent verringert.
BASF war somit zuletzt am Markt 44.10 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu BASF
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:24
|BASF-Aktie etwas tiefer: Chemiekonzern setzt auf Verkehrsmix (AWP)
|
14.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels stärker (finanzen.ch)
|
14.08.26
|BASF Aktie News: BASF am Freitagnachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
14.08.26
|BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu BASF
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX auf Richtungssuche -- Grüner Wochenauftakt an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt ist die Richtung zunächst unklar. In Fernost dominieren am Montag die Käufer das Geschehen.