BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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12.10.2026 10:02:29
DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in BASF-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
BASF-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die BASF-Aktie an diesem Tag 78.33 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das BASF-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.767 BASF-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 51.68 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 659.77 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 34.02 Prozent.
Der BASF-Wert an der Börse wurde auf 44.56 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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