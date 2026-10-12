Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’830 0.3%  SPI 19’593 0.3%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’202 0.5%  Euro 0.9315 0.2%  EStoxx50 6’205 0.5%  Gold 4’176 -0.4%  Bitcoin 69’486 0.1%  Dollar 0.8322 0.2%  Öl 104.5 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Microsoft-Aktie etwas fester: Konzernchef Nadella warnt vor unkontrollierbarer KI
Amazon-Aktie etwas fester: Konzern verhandelt über milliardenschwere KI-Übernahme
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
ETF Sparplan

BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnende BASF-Investition? 12.10.2026 10:02:29

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in BASF-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

BASF
48.03 CHF -0.32%
Kaufen Verkaufen

BASF-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die BASF-Aktie an diesem Tag 78.33 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das BASF-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.767 BASF-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 51.68 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 659.77 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 34.02 Prozent.

Der BASF-Wert an der Börse wurde auf 44.56 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: BASF SE
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BASF

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?