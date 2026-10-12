DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

BASF-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die BASF-Aktie an diesem Tag 78.33 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das BASF-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.767 BASF-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 51.68 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 659.77 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 34.02 Prozent.

Der BASF-Wert an der Börse wurde auf 44.56 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch