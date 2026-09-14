DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die BASF-Anteile bei 71.29 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.403 BASF-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BASF-Aktie auf 51.83 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72.70 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 27.30 Prozent verkleinert.

BASF wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44.69 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch