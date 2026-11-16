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|Lukratives BASF-Investment?
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16.11.2026 10:02:16
DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor einem Jahr verdient
Anleger, die vor Jahren in BASF-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der BASF-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 43.47 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das BASF-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.300 BASF-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 124.84 EUR, da sich der Wert einer BASF-Aktie am 13.11.2026 auf 54.27 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 124.84 EUR entspricht einer Performance von +24.84 Prozent.
Am Markt war BASF jüngst 46.79 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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