DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der BASF-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 43.47 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das BASF-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.300 BASF-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 124.84 EUR, da sich der Wert einer BASF-Aktie am 13.11.2026 auf 54.27 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 124.84 EUR entspricht einer Performance von +24.84 Prozent.

Am Markt war BASF jüngst 46.79 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch