Am 23.11.2023 wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren BASF-Anteile an diesem Tag 43.81 EUR wert. Bei einem BASF-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22.826 BASF-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 49.36 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’126.68 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12.67 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von BASF betrug jüngst 42.56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch