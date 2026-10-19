DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BASF-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 43.50 EUR. Bei einem BASF-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 229.885 BASF-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 53.23 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’236.78 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22.37 Prozent gesteigert.

BASF erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 45.90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch