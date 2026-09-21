BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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|Profitabler BASF-Einstieg?
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21.09.2026 10:02:30
DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BASF-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BASF gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades BASF-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 42.82 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die BASF-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23.354 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 51.62 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’205.51 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20.55 Prozent zugenommen.
Der BASF-Wert an der Börse wurde auf 44.51 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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