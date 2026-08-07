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Lohnendes Allianz-Investment? 07.08.2026 10:02:29

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Allianz-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Allianz
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Allianz-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Allianz-Anteile bei 215.05 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.465 Allianz-Aktien im Depot. Die gehaltenen Allianz-Anteile wären am 06.08.2026 204.93 EUR wert, da der Schlussstand 440.70 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 104.93 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Allianz eine Börsenbewertung in Höhe von 166.01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Manfred Steinbach / Shutterstock.com
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