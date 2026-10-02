Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukratives Allianz-Investment?
|
02.10.2026 10:02:34
DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Allianz eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Das Allianz-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 222.70 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Allianz-Aktie investierten, hätten nun 44.903 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 18’500.22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 412.00 EUR belief. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 18’500.22 EUR entspricht einer Performance von +85.00 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Allianz eine Börsenbewertung in Höhe von 158.29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Allianz
|
01.10.26
|Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften (finanzen.net)
|
30.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Rentenreform: Ökonomen-Allianz drängt auf vollständige Umsetzung und warnt vor Flickwerk (Spiegel Online)