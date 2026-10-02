DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingebracht

Das Allianz-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 222.70 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Allianz-Aktie investierten, hätten nun 44.903 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 18’500.22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 412.00 EUR belief. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 18’500.22 EUR entspricht einer Performance von +85.00 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Allianz eine Börsenbewertung in Höhe von 158.29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch