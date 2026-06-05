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Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

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Allianz-Investment im Blick 05.06.2026 10:02:31

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Allianz-Aktien gewesen.

Allianz
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Vor 1 Jahr wurden Allianz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Allianz-Anteile bei 353.90 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0.283 Allianz-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.06.2026 104.92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 371.30 EUR belief. Mit einer Performance von +4.92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Allianz betrug jüngst 140.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: gary718 / Shutterstock.com
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