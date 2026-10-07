DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airbus SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Airbus SE-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 114.20 EUR. Bei einem Airbus SE-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 87.566 Airbus SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 188.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’462.35 EUR wert. Aus 10’000 EUR wurden somit 16’462.35 EUR, was einer positiven Performance von 64.62 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Airbus SE belief sich zuletzt auf 149.65 Mrd. Euro. Am 10.07.2000 wurden Airbus SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse PAR gehandelt. Zum Börsendebüt der Airbus SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 19.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch