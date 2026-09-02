Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Performance
|
02.09.2026 10:02:14
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Airbus SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 02.09.2023 wurde die Airbus SE-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 133.86 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.747 Airbus SE-Papiere. Die gehaltenen Airbus SE-Papiere wären am 01.09.2026 146.56 EUR wert, da der Schlussstand 196.18 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 46.56 Prozent.
Der Börsenwert von Airbus SE belief sich zuletzt auf 156.11 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR war der 10.07.2000. Der Erstkurs des Airbus SE-Papiers lag beim Börsengang bei 19.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|Verluste in Paris: CAC 40 verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
01.09.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwacher Handel: CAC 40 schwächelt (finanzen.ch)
|
01.09.26
|The Exploration Company: Ex-Airbus-Managerin Hélène Huby fordert Elon Musks SpaceX heraus (Spiegel Online)
|
01.09.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- Zurückhaltung an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. An den US-Aktienmärkten dürfte Vorsicht herrschen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.