DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 3 Jahren eingebracht

Am 02.09.2023 wurde die Airbus SE-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 133.86 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.747 Airbus SE-Papiere. Die gehaltenen Airbus SE-Papiere wären am 01.09.2026 146.56 EUR wert, da der Schlussstand 196.18 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 46.56 Prozent.

Der Börsenwert von Airbus SE belief sich zuletzt auf 156.11 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR war der 10.07.2000. Der Erstkurs des Airbus SE-Papiers lag beim Börsengang bei 19.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch