DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 16.09.2016 wurde das Airbus SE-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Airbus SE-Anteile bei 52.58 EUR. Bei einem Airbus SE-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 190.186 Airbus SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 194.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37’048.31 EUR wert. Mit einer Performance von +270.48 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Airbus SE wurde am Markt mit 154.34 Mrd. Euro bewertet. Die Airbus SE-Aktie wurde am 10.07.2000 an der Börse PAR zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Airbus SE-Anteils bei 19.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch