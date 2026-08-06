adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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06.08.2026 10:02:29
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in adidas-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 06.08.2021 wurde die adidas-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der adidas-Aktie betrug an diesem Tag 310.55 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die adidas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.220 adidas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (163.00 EUR), wäre die Investition nun 524.88 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47.51 Prozent abgenommen.
adidas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28.12 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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