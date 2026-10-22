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22.10.2026 10:02:03
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätte eine Investition in adidas von vor 3 Jahren gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen adidas-Investment verlieren können.
Die adidas-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 170.00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.588 adidas-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 160.75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94.56 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 5.44 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte adidas einen Börsenwert von 26.73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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