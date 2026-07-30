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adidas-Performance im Blick 30.07.2026 10:02:04

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätte eine Investition in adidas von vor 3 Jahren gekostet

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätte eine Investition in adidas von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen adidas-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

adidas
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Vor 3 Jahren wurden adidas-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 185.14 EUR. Bei einem adidas-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.540 adidas-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des adidas-Papiers auf 182.25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98.44 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 1.56 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von adidas belief sich zuletzt auf 32.36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Photoman29 / Shutterstock.com
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