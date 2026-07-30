adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|adidas-Performance im Blick
|
30.07.2026 10:02:04
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätte eine Investition in adidas von vor 3 Jahren gekostet
Bei einem frühen adidas-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 3 Jahren wurden adidas-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 185.14 EUR. Bei einem adidas-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.540 adidas-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des adidas-Papiers auf 182.25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98.44 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 1.56 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von adidas belief sich zuletzt auf 32.36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand
Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
|
09:45
|Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet adidas-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
09:31
|Adidas shares tumble after profits hit by World Cup marketing spend (Financial Times)
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas bricht am Vormittag ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
07:28
|EQS-Adhoc: adidas grows top line 14% and achieves record sales in Q2, increases full-year top-line guidance (EQS Group)
|
07:28
|EQS-Adhoc: adidas steigert Erlöse um 14 % und erreicht Rekordumsatz in Q2, hebt Umsatzprognose für Gesamtjahr an (EQS Group)