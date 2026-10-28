DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde das Zalando-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Zalando-Anteile bei 80.74 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12.385 Zalando-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 328.96 EUR, da sich der Wert einer Zalando-Aktie am 27.10.2026 auf 26.56 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67.10 Prozent verringert.

Zalando wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.49 Mrd. Euro gelistet. Die Zalando-Aktie ging am 01.10.2014 an die Börse XETRA. Ihren ersten Handelstag begann die Zalando-Aktie bei 24.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch