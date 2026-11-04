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04.11.2026 10:02:12
DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 10 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Zalando-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 04.11.2016 wurden Zalando-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Zalando-Papier an diesem Tag bei 38.42 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, hätte er nun 260.315 Anteile im Depot. Die gehaltenen Zalando-Papiere wären am 03.11.2026 6’583.37 EUR wert, da der Schlussstand 25.29 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 34.17 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Zalando belief sich jüngst auf 6.59 Mrd. Euro. Die Zalando-Aktie wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Zalando-Anteils bei 24.10 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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