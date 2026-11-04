DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 10 Jahren bedeutet

Am 04.11.2016 wurden Zalando-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Zalando-Papier an diesem Tag bei 38.42 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, hätte er nun 260.315 Anteile im Depot. Die gehaltenen Zalando-Papiere wären am 03.11.2026 6’583.37 EUR wert, da der Schlussstand 25.29 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 34.17 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Zalando belief sich jüngst auf 6.59 Mrd. Euro. Die Zalando-Aktie wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Zalando-Anteils bei 24.10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch