DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zalando von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Zalando-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Zalando-Papier bei 79.32 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Zalando-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.261 Zalando-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21.87 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27.57 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 27.57 EUR entspricht einer negativen Performance von 72.43 Prozent.

Zalando markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.32 Mrd. Euro. Die Zalando-Aktie wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Zalando-Aktie auf 24.10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch