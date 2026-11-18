Vor 3 Jahren wurde das Zalando-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 23.06 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Zalando-Papier investiert hätte, hätte er nun 43.365 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 28.34 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’228.97 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22.90 Prozent erhöht.

Alle Zalando-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.85 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Zalando-Papiere an der Börse XETRA war der 01.10.2014. Der Erstkurs der Zalando-Aktie belief sich damals auf 24.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch