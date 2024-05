DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern eine Freude

Im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 08.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 0.90 EUR je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 5.88 Prozent. Die gesamte Dividendenausschüttung von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) beläuft sich auf 372.90 Mio. EUR. Damit wurde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 47.77 Prozent vermindert.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 28.25 EUR. Das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Zahlung der Dividende an die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 3.15 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 3.86 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktienkurs via XETRA um 31.74 Prozent gesunken. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 8.20 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (LEG Immobilien, HAMBORNER REIT, PATRIZIA SE) schneidet Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 2023 nicht so gut ab wie die Branchenrivalen. Auch bei der Dividendenrendite schneidet Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Der führende Dividenden-Titel in der Peergroup ist LEG Immobilien mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2.45 EUR und einer Dividendenrendite von 0.48 Prozent.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Für 2024 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1.16 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4.09 Prozent ansteigen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Dividenden-Aktie Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört dem DAX 40 an und ist an der Börse aktuell 23.356 Mrd. EUR wert. Das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 0.00. 2023 setzte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 4.929 Mrd. EUR um und erzielte ein EPS von -7.80 EUR.

Redaktion finanzen.ch