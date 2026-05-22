DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Vonovia SE-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Vonovia SE am 21.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1.25 EUR auszuzahlen. Damit wurde die Vonovia SE-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 2.46 Prozent erhöht. 647.20 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 27.80 Prozent.

Vonovia SE-Aktien-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging die Vonovia SE-Aktie via XETRA bei einem Wert von 22.29 EUR aus dem Geschäft. Am 22.05.2026 wird das Vonovia SE-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Vonovia SE-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Für das Jahr 2025 verzeichnet die Vonovia SE-Aktie eine Dividendenrendite von 5.09 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Damals betrug sie noch 4.16 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von Vonovia SE via XETRA 26.68 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 97.16 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen in der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (LEG Immobilien, Deutsche Euroshop, TAG Immobilien) zeigt sich Vonovia SE 2025 abgeschlagen. Neben der Vonovia SE-Dividende enttäuscht auch die Dividendenrendite der Dividenden-Aktie. Die stärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist LEG Immobilien mit einer Dividendenauszahlung von 2.92 EUR und einer Dividendenrendite von 1.00 Prozent.

Dividendenvorhersage von Vonovia SE

Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 1.28 EUR aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 5.94 Prozent steigen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Vonovia SE

Vonovia SE ist ein DAX 40-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 19.005 Mrd. EUR. Das Vonovia SE-KGV beträgt aktuell 5.49. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Vonovia SE einen Umsatz von 4.977 Mrd.EUR sowie ein EPS von 4.47 EUR.

Redaktion finanzen.ch