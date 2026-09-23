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Investmentbeispiel 23.09.2026 10:02:24

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Vonovia SE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vonovia
16.38 CHF 1.27%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Vonovia SE-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23.94 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.177 Vonovia SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Vonovia SE-Aktie auf 17.37 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72.56 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 72.56 EUR entspricht einer negativen Performance von 27.44 Prozent.

Jüngst verzeichnete Vonovia SE eine Marktkapitalisierung von 14.83 Mrd. Euro. Die Vonovia SE-Aktie wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Vonovia SE-Papiers bei 17.10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Vonovia SE
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