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Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

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Dividendenaktie 19.06.2026 10:02:26

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: Volkswagen (VW) vz senkt Dividende

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: Volkswagen (VW) vz senkt Dividende

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Volkswagen (VW) vz-Dividendenausschüttung aus.

Volkswagen
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Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz am 18.06.2026 eine Dividende in Höhe von 5.26 EUR beschlossen. Damit wurde die Volkswagen (VW) vz-Dividende im Vorjahresvergleich um 17.30 Prozent gesenkt. 4.46 Mrd. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die Volkswagen (VW) vz-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 22.82 Prozent gesenkt.

Volkswagen (VW) vz-Aktien-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging die Volkswagen (VW) vz-Aktie via XETRA bei einem Wert von 84.10 EUR aus dem Geschäft. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Volkswagen (VW) vz-Papier. Der Dividendenabschlag kann den Volkswagen (VW) vz-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Volkswagen (VW) vz-Titel eine Dividendenrendite von 5.08 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 7.14 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Volkswagen (VW) vz via XETRA um 2.82 Prozent reduziert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 3.05 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen im Vergleich mit der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (BMW, Mercedes-Benz Group (ex Daimler), Porsche Automobil) schneidet Volkswagen (VW) vz 2025 als Top-Dividenden-Aktie ab. Auch in puncto Dividendenrendite schneidet Volkswagen (VW) vz nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Zwar fällt die Ausschüttung von Volkswagen (VW) vz mit 4.46 Mrd. EUR im Peergroup-Vergleich am stärksten aus, bei der Dividendenrendite liegt jedoch Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit 3.50 Prozent vorn.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Volkswagen (VW) vz

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 5.87 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 7.32 Prozent zulegen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Volkswagen (VW) vz

Die Börsenbewertung des DAX 40-Unternehmens Volkswagen (VW) vz steht aktuell bei 40.602 Mrd. EUR. Volkswagen (VW) vz verfügt über ein KGV von aktuell 7.78. Im Jahr 2025 erzielte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 321.913 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 13.35 EUR.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Teerapun / Shutterstock.com,Mark III Photonics / Shutterstock.com
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