Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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29.09.2026 10:02:12
DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Volkswagen (VW) vz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Volkswagen (VW) vz-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das Volkswagen (VW) vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 196.04 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51.010 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie auf 70.88 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’615.59 EUR wert. Mit einer Performance von -63.84 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Volkswagen (VW) vz wurde am Markt mit 35.62 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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