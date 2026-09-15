DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 15.09.2025 wurde die Volkswagen (VW) vz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 101.40 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investierten, hätten nun 0.986 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 80.34 EUR, da sich der Wert einer Volkswagen (VW) vz-Aktie am 14.09.2026 auf 81.46 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 19.66 Prozent verringert.

Der Volkswagen (VW) vz-Wert an der Börse wurde auf 40.80 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch