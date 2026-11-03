DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Volkswagen (VW) vz-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Volkswagen (VW) vz-Papiers betrug an diesem Tag 119.20 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.389 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie auf 70.24 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 589.26 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 41.07 Prozent verringert.

Insgesamt war Volkswagen (VW) vz zuletzt 34.51 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch