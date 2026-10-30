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|Lohnender Symrise-Einstieg?
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30.10.2026 10:02:13
DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Symrise-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Symrise-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Symrise-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Symrise-Papier bei 119.55 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.836 Symrise-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76.75 EUR, da sich der Wert einer Symrise-Aktie am 29.10.2026 auf 91.76 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23.25 Prozent verringert.
Der Symrise-Wert an der Börse wurde auf 12.59 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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