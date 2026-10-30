DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Symrise-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Symrise-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Symrise-Papier bei 119.55 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.836 Symrise-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76.75 EUR, da sich der Wert einer Symrise-Aktie am 29.10.2026 auf 91.76 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23.25 Prozent verringert.

Der Symrise-Wert an der Börse wurde auf 12.59 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch