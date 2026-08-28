DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Symrise-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Symrise-Papier an diesem Tag bei 93.66 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.068 Symrise-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 91.86 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98.08 EUR wert. Damit wäre die Investition um 1.92 Prozent gesunken.

Symrise war somit zuletzt am Markt 12.72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch