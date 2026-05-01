Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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01.05.2026 10:02:26
DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor einem Jahr verloren
Anleger, die vor Jahren in Symrise-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit Symrise-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Symrise-Aktie 101.55 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 9.847 Symrise-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 740.92 EUR, da sich der Wert einer Symrise-Aktie am 30.04.2026 auf 75.24 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25.91 Prozent verringert.
Der Symrise-Wert an der Börse wurde auf 10.58 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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