DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit Symrise-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Symrise-Aktie 101.55 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 9.847 Symrise-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 740.92 EUR, da sich der Wert einer Symrise-Aktie am 30.04.2026 auf 75.24 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25.91 Prozent verringert.

Der Symrise-Wert an der Börse wurde auf 10.58 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch