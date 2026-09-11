Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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11.09.2026 10:02:23
DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Symrise-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Symrise-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Symrise-Papier bei 65.69 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Symrise-Aktie investiert hat, hat nun 152.230 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 87.96 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’390.17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33.90 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Symrise eine Marktkapitalisierung von 12.17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Symrise AG
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
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